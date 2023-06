Totes les revetlles i fogueres de Sant Joan a Sabadell

Dispositiu especial de seguretat per la revetlla

Els contenidors es buidaran la nit de Sant Joan

Sabadell celebrarà laper tota la ciutat, en diversos actes organitzats per les associacions de veïns dels barris, algunes amb foguera - que encendrà la Flama del Canigó - i d'altres sense foguera.Així, al vesptre hi haurà revetllaal Torrent del Capellà i a les Termes, i a Gràcia s'encendrà una foguera. La Plana del Pintor, Torre-romeu i la Societat Coral Recreativa El Ciervoen la seva revetlla. Finalment, les associacions de la Creu de Barberà i de la Creu alta faran una revetlla amb unaAmb motiu de vetllar per ladurant la revetlla de Sant Joan, l'Ajuntament activarà un dispositiu especial que comprendrà diverses accions, entre les quals uni patrullatge i també dels serveis de neteja viària i recollida de residus. Tots els cossos de seguretat i emergències - Mossos d'Esquadra, Bombers, ADF i Voluntaris de Protecció Civil - actuaran de manera coordinada per actuar en cas que sigui necessari.El consistori demana que "qualsevol persona que observi un comportament irregular en l'ús de la pirotècnia, un problema de convivència o un problema de seguretat, no dubti a trucar a emergències, com ha dit el tinent d'alcaldessa de Seguretat,La Policia Municipal duplicarà el nombre habitual de patrulles que recorreran la ciutat durant el vespre i la nit, i es faranen diversos punts.Aquest any es reforcen encara més els serveis de neteja viària i recollida de residus que conformaran el dispositiu de la revetlla, amb, 25 més que l'any passat. Aquest reforç respon a la voluntat de reduir al màxim la càrrega dels contenidors, que es buidaran abans de la nit de Sant Joan.Els contenidors, inclosos els de paper i cartró i els de vidre, i el dia 24, tot i que sigui festiu, es considerarà com un dia ordinari a nivell del servei i s'activarà un servei addicional de neteja de fogueres i revetlles, un reforç en escombrat mecànic, baldeig i escombrat manuals i de neteja de zones verdes per carrers, places i altres espais d'estada.