L’agricultura ecològica guanya pes al parc agrari de Can Gambús -Vallcorba

Sabadell està impulsant diverses millores en les finques municipals dedicades alEn les últimes setmanes, s'han iniciat les tasques de conreu de 6,6 hectàrees d'a la finca de, que ja compta amb més de 10 hectàrees de producció sota certificació ecològica: 1,59 són de conreu de cereals, 1,73 de vinya - on es produeix el- i 0,24 d'oliveres, gestionades per la Cooperativa l'Olivera, SCCL.Per altra banda, el servei de Transició Energètica de l'Ajuntament està iniciant els tràmits per inscriure 10 hectàrees agrícoles més al, tal com preveu el Pla de Gestió Agroforestal de la Finca de Can Gambús. Això permetrà, doncs, començar el 2024 amb més de 20 hectàrees de la finca municipal inscrites com a producció ecològica, més del 15% del total.Finalment, a finals de l'any passat la Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació del contracte d'obres delal parc de Can Gambús - Vallcorba, un edifici que es destinarà a les activitats agroforestals de la finca i servirà per guardar-hi tractors i maquinària agrícola d'ús general. El magatzem té un cost de, i estarà cofinançat pels fons europeus FEDER.Un segon projecte serà la creació d'un, que s'instal·larà en un àmbit diferenciat al del magatzem agrari. Aquest centre permetrà crear un centre de visitants al parc, i promoure'l com un focus de divulgació i formació relacionades amb l'agricultura de proximitat i sostenible.La iniciativa forma part del conjunt de projectes de l'Ajuntament per impulsar l'però també a conservar i protegir el medi ambient i a promoure l'eficàcia dels recursos naturals i paisatgístics.L'agricultura ecològica no fa servir, amb la qual cosa els productes que se n'obtenen són de menor impacte ambiental. A més, les parcel·les disposen d'un sistema de reg localitzat (degoters), que permeten reduir al màxim elEls cultius que es produeixein es podran comercialitzar com a producte de proximitat sota la marca de qualitat del parc agrari de Sabadell. El conreu es desenvoluparà amb la, que certifica el Consell Català de Producció Agrària.