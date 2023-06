Així serà el nou govern de Sabadell

L'organigrama del govern de Sabadell 2023-2027 Foto: Aj. Sabadell

L'alcaldessa,, ha presentat aquest dilluns el, un executiu format per, i que organitza els serveis i accions necessàries per dur a terme l'acció de govern. Segons ha explicat l'alcaldessa, la nova organització vol "donar resposta a les necessitats de la ciutadania, millorar tots els barris, impulsar l'activitat econòmica i el progrés sostenible".El govern quedarà estructurat en: Presidència i Projectes Estratègics, Serveis a les Persones, Economia i Serveis Centrals, Espai Urbà, Acció Territorial i Participació; i Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat. Els tinents d'alcaldia responsables d'aquestes àrees seranrespectivament.Sobre les novetats del nou cartipàs, Farrés ha destacat que la creació d'una, i el protagonisme que guanyarà l'amb una àrea específica. També guanya pes, "per continuar afavorint la convivència", i una gran àrea de Serveis a les Persones "per no deixar ningú enrere", ha remarcat l'alcaldessa. "Alhora continuarem apostant pels projectes estratègics i per promoure un progrés econòmic que generi feina i oportunitats de futur, al mateix temps que actuem davant l'emergència climàtica", ha afegit.Pel que fa als, al districte 1 hi haurà; al 2,; al 3,; al 4,; al 5,; al 6,i al 7,