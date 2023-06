Quatre detinguts a Sabadell d'una xarxa de tràfic de dones que les obligava a cometre furts

Més d'un any d'investigació

Elsi lahan desarticulat un grup criminal que captava, per obligar-les a casar-se, prostituir-se i cometre furts. S'han detingut sis persones: quatre a Sabadell i dues a Alcorcón (Madrid).La investigació s'ha desenvolupat amb la col·laboració d'i la conselleria d'Interior d', ja que el grup formava part d'una banda més àmplia, integrada per clans d'origen bosnià. La policia ha dit que la investigació ha estat molt complexa, per lade la banda i de les mesures de seguretat que feien servir els seus membres.Lesa Sabadell es van fer el 29 de maig, quan la policia va tenir els indicis suficients, i es van detenir quatre persones. La investigació, que ha portat el Jutjat d'Instrucció número 21 de Barcelona i la Fiscalia d'Estrangeria, continua oberta i no es descartenEntre els objectes intervinguts a les entrades hi ha set, valorats en més de, quatre, un, 6.015 euros i 771 dòlars en efectiu i nombrososLa investigació va arrencar a principis de l'any 2022, quan es van detectar diverses víctimes del, que haurien estat forçades a cometre delictes, principalment furts. Així, van poder constatar que existia un grup que es dedicava a captar dones de l'est d'Europa amb enganys i falses promeses, algunes de les quals encara. En alguns casos, s'ha pogut acreditar que algunes de les dones erenper quantitats entre els 35.000 i els 80.000 euros, peramb membres del clan.Emprant, les forçaven a cometre furts principalment a zones d'alta concentració de turistes i xarxes de transport públic a ciutats com Barcelona i altres capitals europees. Els explotadors els exigien setmanalment quantitats molt elevades de diners, arribant en alguns casos als