La Policia Municipal de Sabadell tanca la celebració del 175è aniversari amb un acte institucional d'homenatge

Polèmica per les declaracions del delegat del govern espanyol

L'acte institucional de commemoració delva tancar, divendres, els actes que s'han fet al llarg de tota la setmana.ha estat l'escenari del lliurament de diplomes i distincions a entitats, associacions, agents i altres cossos de seguretat.Aquestes distincions s'han lliurat en: a la dedicació profesisonal, als 30 anys de servei, a la trajectòria exemplar, a les actuacions meritòries, a entitats col·laboradores i a ciutadans que han tingut actuacions exemplars. Per exemple, una persona que va evitar un atracament en una sucursal bancària o el d'una persona que va trobar una cartera amb 3.000 euros i la va portar a la Policia per buscar el seu propietari., encara alcaldessa en funcions, va assistir a l'acte acompanyada de la tinenta d'alcaldessa de l'Àrea de Cohesió territorial, Desenvolupament urbà, Seguretat i Civisme,, i l'intendent major de la Policia Municipal,La Policia Municipal de Sabadell afronta, molt canviants a mida que evoluciona la societat: alguns dels darrers són la implementació d'avenços tecnològics, el canvi de mentalitat pel que fa a la percepció de la seguretat ciutadana i el civisme, l'adaptació necessària i l'orientació en l'atenció a la víctima. Eli lesque s'han fet al llarg de la setmana han permès compartir experiències, conèixer els diferents recursos que apliquen els cossos de seguretat de l'estat, i fins i tot a l'estranger, i per abordar tècniques per fer front a un escenari de canvi constant.Un dels actes de la commemoració de l'aniversari va ser un congrés amb la participació de responsables públics, especialistes i professionals, i que va comptar amb la presència de, conseller d'Interior, i, delegat del Govern espanyol.En el marc d'aquest congrés, Prieto va fer unes declaracions a les, demanant que "qui vulgui contribuir, vinguin d'on dinguin, que es quedin, però qui no, expulsió i entrada a presó". Unes declaracions queper Sabadell ha criticat durament, demanant la"immediata" del Delegat del Govern."Parlar de seguretat i convivència i focalitzar la inseguretat als carrers en les persones migrades amenaçant-les de ser expulsades o entrar a la presó són declaracions irresponsables", afirmen els anticapitalistes.