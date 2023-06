Marta Farrés, novament alcaldessa de Sabadell

Protesta de la Plataforma Antifeixista de Sabadell Foto: Juanma Peláez

ha tornat a ser proclamada alcaldessa de Sabadell. Fa tot just uns minuts ha rebut la vara d'alcaldessa de la ciutat, en aquest mandat amb majoria absoluta . Tot i això, en el discuts d'investidura ha reiterat que no canviarà la seva manera de governar: "La ciutat no és meva, la fem entre tots i totes", ha dit.L'alcaldessa ha allargat la mà a l'oposició, les entitats, les empreses i la ciutadania en general per "sumar i trobar més i millors idees de Sabadell", i ha demanat aprofundir en "allò que ens uneix i no pas en allò que ens separa". En aquest sentit, ha apuntatcom a elements principals del nou Govern., portaveu del PSC, ha defensat la candidatura de Farrés abans de la votació, destacant la gestió socialista que ha fet front a lai a laderivada de la guerra a Ucraïna, i ha assegurat que tot i aquestes dificultats han pogut posar Sabadell "en marxa". El portaveu també ha estès la mà a l'oposició per "sumar talent i idees per al conjunt de la ciutat"., candidat de, ha demanat al PSC poder arribar a "acords i pactes per millorar la vida dels sabadellencs". "Mentre fem via a la independència, no ens podem quedar aturats", ha dit el candidat. Tant ell com, número 2 dels independentistes, s'han assegut a la mateixa bancada de la majoria socialista.El cap de files republicà,, ha desgranat el model de ciutat d’ERC i s’ha reivindicat com a “cap de l’oposició”, en tant que líder de la segona força política de la ciutat, en un to constructiu. Ha exigit un govern “” com l’habitatge, el treball de qualitat, l’educació, la salut, la cultura, i que faci front al canvi climàtic. També ha tingut temps per defensar la llengua i les tesis independentistes.El ple d'investidura ha transcorregut amb certa normalitat mentre es desenvolupava una a l'exterior . Només en un moment puntual, laha intervingut per expulsar algunes persones que han protestat des de dins del ple.