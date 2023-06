Marta Farrés, novament alcaldessa de Sabadell

ha tornat a ser proclamada alcaldessa de Sabadell. Fa tot just uns minuts ha rebut la vara d'alcaldessa de la ciutat, en aquest mandat amb majoria absoluta . Tot i això, en el discuts d'investidura ha reiterat que no canviarà la seva manera de governar: "La ciutat no és meva, la fem entre tots i totes", ha dit.L'alcaldessa ha allargat la mà a l'oposició, les entitats, les empreses i la ciutadania en general per "sumar i trobar més i millors idees de Sabadell", i ha demanat aprofundir en "allò que ens uneix i no pas en allò que ens separa". En aquest sentit, ha apuntatcom a elements principals del nou Govern., portaveu del PSC, ha defensat la candidatura de Farrés abans de la votació, destacant la gestió socialista que ha fet front a lai a laderivada de la guerra a Ucraïna, i ha assegurat que tot i aquestes dificultats han pogut posar Sabadell "en marxa". El portaveu també ha estès la mà a l'oposició per "sumar talent i idees per al conjunt de la ciutat".El ple d'investidura ha transcorregut amb certa normalitat mentre es desenvolupava una a l'exterior . Només en un moment puntual, laha intervingut per expulsar algunes persones que han protestat des de dins del ple.