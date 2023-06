El Parc Taulí fa per primera vegada una cirurgia mínimament invasiva a un nounat

L'equip dede l'Hospitalde Sabadell va intervenir el passat mes de maig unamb una atrèsia esofàgica, una malformació de l'esòfag que fa que la part superior i la part inferior no estiguessin unides, i la part inferior, unida a la tràquea. Es tracta d'un defecte "molt poc freqüent i que només passa una vegada cada 4.000 o 5.000 naixements", com explica el doctor, director de Cirurgia Pediàtrica.La intervenció d'urgència va ser complicada, atès eldel nounat, i se li va practicar una cirurgia, sense obrir el tòrax. És laque es fa aquesta mena d'intervenció a l'Hospital Parc Taulí. En concret, es van fer tres incisions de 3mm i una de 5mm al tòrax per poder reparar i unir les dues seccions de l'esòfag, tancant la unió amb la via respiratòria.Aquesta tècnica es va poder aplicar gràcies ade cirurgia pediàtrica, d'anestesiologia pediàtrica, neonatologia, infermeria i la presència del doctor, de Xile, expert en. La intervenció va ser un èxit, i el nadó ja està donat d'alta i recuperant-se correctament.