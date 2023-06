Convoquen una protesta contra l'«ordenança mordaça» de Sabadell

ERC i la Crida es posicionen contra l'Ordenança

Laha convocat una manifestació a la plaça de Sant Roc aquest dissabte, 17 de juny, coincidint amb el, en què es proclamaràcom a alcaldessa de la ciutat després d'haver guanyat les eleccionsConcretament, les entitats que conformen la Plataforma volen protestar per l', que consideren que és una "normativa mordassa". i que confereix un "poder desmesurat" a la, i que "sanciona actes de protesta i persegueix la pobresa". "La normativa contribueix al control social", afegeixen.La Plataforma, a més, culpabilitza elde l'auge de l'extrema dreta a Sabadell amb aquesta mena de normatives que lliuren una "guerra en contra de les entitats", asseguren.La llista de les sancions que preocupen la Plataforma és llarga. Entre d'altres, denuncien que(persones que dormen al carrer, que demanen almoina, que fan ús de la xarxa pública d'aigua per abastir-se, que venen productes a la via pública o que punxen la llum i l'aigua de casa seva),, amb multes de fins a 3.000 euros,com acampades, encartellades, pancartes o repartiment de flyers sense autorització, iprohibint que les criatures es puguin remullar a les fonts o multant les actobàcies o jocs amb instruments.En definitiva, la Plataforma diu que amb aquesta nova normativa es volen "limitar els drets de tota la ciutadania", i titlla l'ordenança de "". L'objectiu de la norma diuen que és "crear una ciutat controlada i sotmesa cegament al PSC".Ara com ara,s'han posicionat contra l'Ordenança de Convivència i Civisme,i la, i ja han preparat al·legacions al document que es va aprovar inicialment al ple del mes d'abril.Per als republicans, la normativa pot "contra decisions d'autoritats", i creu que els plantejaments que fa de l'ús de l'espai públic tenen "tics classistes, aporafòbics o amb poc sentit comú".Per la seva banda, la Crida va emetre un comunicat en què coincidia en assenyalar que l'ordenança "persegueix la pobresa" i "castiga absurdament accions diàries dels veïns a criteri del policia local que toqui". Segons els anticapitalistes, "qualsevol ordenança que pretengui la convivència, fracassarà i només generarà un allunyament encara major de les persones a l’Ajuntament".