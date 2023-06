L'ADN del jersei d'Helena Jubany no coincideix amb el de Santi Laiglesia

L'trobat al jersei d', morta l'any 2001 a Sabadell, no coincideix amb el del segon investigat pel crim,, tal com ha determinat el laboratori científic de la policia espanyola que s'ha encarregat de comparar les dues mostres per part del jutjat de Sabadell que investiga el cas.Al novembre es va saber que les mostres de l'investigat aleshores, no concordaven amb les trobades a la roba que duia la noia quan va morir , i al març es va determinar que l'ADN de Laiglesia, propietari de l'immoble on van passar els fets, tampoc no era el que es va trobar al mateix cos d'Helena Jubany Tot i això, Jiménez es manté en la causa perquè, tot i no trobar restes genètiques, hi ha indicis que apunten que ell va participar en l'elaboració dels anònims que va rebre Jubany abans de morir, com determinen els resultats pericials de l'd'aquests.El magistrat, un cop practicades, ha donat trasllat a les parts per si consideren necessària la pràctica d’alguna diligència més.