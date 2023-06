L’equip de Sabadell dels Bombers guanya la XVIII Trobada Nacional de Rescat en Accidents de Trànsit

L'equip de Sabadell dels Bombers celebra la primera posició Foto: Cedida/Bombers

L'equip de Sabadell delsha aconseguit la primera posició de la classificació general de la XVIII edició de la Trobada Nacional de Rescat en Accidents de Trànsit, organitzat per l'Associació Professional de Rescat en Accidents de Trànsit i que s'ha disputat a Sevilla entre el 7 i el 9 de juny.En aquesta edició, els 22 equips han hagut de fer: la ràpida, on l'equip ha de rescatar una víctima no estable en un màxim de 12 minuts, i l'estàndard, que consisteix en alliberar una víctima estable amb un temps màxim de 20 minuts. L'equip de Sabadell ha quedat primer en la categoria de maniobra ràpida, i en la segona posició de la maniobra estàndard.En la resta de categories, els sabadellencs han quedat primers en l'actuació delsi el millor, i com a equip tècnic, han quedat en segona posició.La primera posició en la classificació del concurs dona l'accés directe al, que se celebrarà a l'octubre a Lanzarote. Els tres equips representants dels Bombers de la Generalitat, El Vendrell i l’equip del GROS, han quedat en, respectivament.