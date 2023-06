Sabadell acollirà una exposició sobre l'associació anarquista «Mujeres Libres» (1936‑1939)

Elacollirà, del 15 al 25 de juny, l'exposició, una mostra que vol recuperar la història oblidada de l'organització, agrupació femenina sorgida en el sí del moviment llibertari durant l'any 1936 amb el propòsit d'unir les dones de classe treballadora per lluitar per la seva emancipació.L'exposició consta de 16 panells i material sonor i audiovisual, amb informació detallada sobre el naixement i desenvolupament de l'organització, les seves reivindicacions, i els seus plantejaments en matèria d': "avui dia, el qeu plantejava i va reivindicar Mujeres Libres el 1936 continua sent un referent en el que veure'ns reflectives, essent el nostre deure mantenir aquest llegat perquè serveixi com a base de la lluita de les dones per a la consecució de la igualtat real", diuen des de lai la, organitzadors de l'exposició.La inauguració serà el pròxim dijous, 15 de juny (18.30h), amb la conferència Mujeres Libres vs la Sección Femenina. Propostes al 1936, a càrrec de la doctora en Història Contemporàniai la presidenta de la FAL,