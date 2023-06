Un mosso i la seva parella van atracar el banc d'on era la directora

Uni una, que eren parella, van planejar un atracament a la sucursal del Banc Santander que dirigia ella, a Palau-Solità i Plegamans, aprofitant algun moment en què es trobés sola.Així ho explicaaquest dilluns a La Vanguardia. Els fets es remunten al 2017, quan tots dos, juntament amb una altra parella amb qui compartien classes de ball, van idear aquest pla: la directora fingiria un sobresalt, l'amenaçarien, obririen la caixa forta i s'endurien els diners.Tot això va passar el 4 d'agost del 2017: la directora va acompanyar una treballadora a la porta a l'hora de tancar, i abans que pogués activar el bloqueig, un home encaputxat li ho va impedir, la va portar a l'interior de l'oficina i, amenaçant-la, va dir-li que introduís el codi per obrir la caixa forta i posés els diners en una maleta, un total de. L'atracador va fugir en una furgoneta blanca.Les càmeres de seguretat van captar la matrícula del vehicle, que estava a nom de, parella de, d'una alçada i físic semblants a l'atracador. També van captar els moments de l'atracament, i veient les imatges, elsvan observar que l'actitud de la directora no era lògic, per la primera recció, la manca d'oposicó... A més, havia demanat una treballadora de reforç per aquell divendres, cosa que va fer que es trobés a la porta per tancar-la abans de quedar-se sola. El detall que va fer esvair tots els dubtes dels investigadors va ser que que els presumptes atracadors i la directora del banc, a les quals assistia amb la seva parella, l'agent dels Mossos d'Esquadra.Què va motivar a un agent dels Mossos a planejar un atracament? La investigació policial va descobrir que aquest mosso participava en, i que havia acumulat un deute. En les timbes va conèixer en José Luis, amb qui va fer amistat i va acabar compartint les classes de ball amb la seva dona, fins que va sorgir la idea de cometre aquest atracament. A través de ladels principals sospitosos, van detectar que el mosso i la directora parlaven entre ells sobre l'altra parella com "els atracadors". Després d'obtenir l'autorització, van registrar la casa de la parella i hi van trobar 52.639 euros en efectiu.L'és a punt de jutjar les dues parelles, per a les quals demana. A la directora se la considera autora d'una se simulació de delicte i apropiació indeguda, i a l'altra parella, cooperadors necessaris. Al mosso se'l considera el cervell de l'operació.