Com va ser el tiroteig de la Creu Alta?

Els fets s'han recreat amb el presumpte autor, la víctima i diversos testimonis Foto: Juanma Peláez

Els Mossos d’Esquadra han recreat unen el marc de la investigació d’un presumpte intent d’homicidi que va tenir lloc el passat. A petició dels jutjats de, s’ha simulat els fets amb el presumpte autor, la víctima i diversos testimonis.Els fets van tenir lloc passades les 16 h de la tarda, quan es va produir unaentre dues persones, prop d’un taller i un dels quals va disparar amb l’arma. Per sort, la bala no va impactar en la víctima ni en cap tercer i no es van haver de lamentar víctimes mortals ni ferits. Algunes de les bales van impactar en vehicles que hi havia estacionats a la zona.Poc després dels fets, la Policia Municipal de Sabadell va procedir a lade 72 anys al carrer Vallcorba, molt proper al lloc de l’incident. El presumpte autor anava armat en el moment de la detenció.