Quins són els alcaldes del Vallès Occidental que acumulen més mandats?

Robles, Royes i Farrés

Lesdel passat diumenge van confirmar un nou mandat d'a Castellar del Vallès. Amb 5.234 vots, un 47,8% del total, Som de Castellar-PSC va aconseguir conservara l’Ajuntament i per tant mantenir. El batlle afronta el cinquè mandat, després que s'estrenés el 2007 -10 regidors-; el 2011 -13- i el 2015 -11-.Giménez és l'alcalde en actiu que més temps haal Vallès Occidental. Un reconeixement que comparteix amb l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda,, que tot apunta a la seva renovació a l'alcaldia. Encara que, en el seu cas, no ha estat seguit, va ostentar el càrrec el 2003, però entre 2007 i 2011 no el va revalidar -període liderat per Manuel Ruiz-. Garcia, però, el 2011 va recuperar l'alcaldia i ja no l'ha deixat.municipals2023]MUN08051[/municipals2023]García va agafar el relleu de, que ostenta elde longevitat d’un alcalde a la comarca des de la celebració de les primeres eleccions municipals amb la restauració de la democràcia. L’històric polític perpetuenc va governar al municipi vallesà des de 1979 fins al 2003.municipals2023]MUN08260[/municipals2023]Un altre dels noms de les eleccions municipals ha estat, fins ara alcalde de Castellbisbal i el número 3 de la llista del seu partit. Serà regidor després d’haver liderat el govern local durant sis mandats, quedant-se. Va assumir l’alcaldia l’any 1991 i, després de sortir de l’Ajuntament entre el 2007 i el 2015 -dos mandats-, vadel consistori dos etapes més, fins a l’actualitat. En total, sis mandats rebent el suport de la ciutadania a la localitat, en un període total de 32 anys, amb sis esdevenint l’oposició.A les portes dels sis quadrienis també es va quedar, a Barberà, des del 1979 fins al 2002, quan va interrompre el mandat dos abans de les eleccions. Un cas similar es va viure a Terrassa amb, que va estar cinc mandats i tres anys com a alcalde, entre el 1983 i el 2003. També l’any 79 va arrencar l’alcaldia dea Ripollet, fins al 2003, però amb dues aturades després de compartir l’alcaldia amb Norbert Fusté i Juan Parralejo.I un dels històrics del Vallès Occidental va serEl líder del PSUC va entrar a governar en els primers comicis democràtics celebrats a l'Estat i va estar 20 anys al capdavant del govern municipal, fins al 1999, rellevat per Manuel Bustos, que va encetar quatre mandats a la ciutat. En el mateix període de Farrés, també del PSUC,va governar a Montcada i Reixac.Altres noms il·lustres són, alcalde de Vacarisses entre 1991 i el 2015, amb un mandat fora del govern (2007-2011), i Teresa Padros, a Palau-solità i Plegamans, que també va encapçalar el consistori cinc mandats de forma interrompuda -entre 2007 i 2011-.