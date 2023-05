​L'exemple dels professionals del Taulí: més d'un centenar s'adhereixen a un programa per deixar de fumar

Aquest dimecres, 31 de maig, se celebra el, una jornada que hauria de servir per conscienciar la població. I quin millor exemple quei 102 s’han adherit a un programa que ajuda deixar de fumar.El personal del centre sanitari tenen unai per aconseguir-ho, des de l’any 2006, forma part de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHSF), amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i els programes de deshabituació tabàquica (PDT). Una participació que ajuda a iadreçats a pacients i treballadors.Al Taulíhan pres part d’aquest iniciativa i durant el 2022han fet formació en intervenció breu de. La membre del Servei de Prevenció/Salut Laboral, Rosa Serrano, ha posat l’accent en què els beneficis són clars: “els que fa deu anys que són exfumadors tenen lade morir d’un càncer de pulmó, i el risc de morir per infart de miocardi torna al nivell basal al cap de 15”.El consum de tabac és lade mortalitat prematura al món i és un delsen malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques i de nombroses patologies, entre aquestes el càncer.