Una quarantena de desallotjats per l'incendi d'una nau de reciclatge de plàstic al polígon de Can Roqueta

Unaper la declaració d'un, ubicada al polígon industrial de Can Roqueta. Segons ha informat la Policia Municipal de Sabadell, que va rebre l'avís a les 7.40 hores d'aquest dimarts, el foc es va localitzar al carrer Ca n'Alzina, 97.Era en un espai annex de la fàbrica Realplast i les persones que van treure a l'exterior es trobaven a la nau principal de la planta. Va haver-hique van traslladar a l'Hospital Parc Taulí amb una espatlla dislocada.En una informació inicial dels Bombers, a través d'una piulada, asseguraven que elshavien pràcticament sufocat les flames. Sigui com sigui, fins al lloc es van desplaçar set dotacions, així com, tres del cos policial, dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una dels Mossos d'Esquadra.