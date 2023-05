L'era Antoni Farrés

Farrés la més longeva

Sabadell 2023 Totes les dades Cens total: 156.546 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 78.796 50,33% Abstencions: 77.750 49,66% Vots nuls: 1.092 1,38% Vots en blanc: 1.184 1,52% Partit Vots % Regidors

Precisament, quan ha fet 44 anys de la primera cita municipal amb les urnes, Sabadell assoleix aquesta fita. En total, en aquests 12 mandats hauran passat per l'Ajuntament, com a mínim, 97 dones que han exercit com a regidores.

El(2023-2027), més enllà de la majoria absoluta socialista , començarà amb una la sala de plens. Així serà pera la història, després de més de quatre dècades des de la restauració de la democràcia i la celebració de. N'hi hauràFa quatre anys, el plenari s'encetava amb la major assistència i ho feia en un mandat amb, i és que Marta Farrés es convertia en la primera dona que accedia a l'alcaldia de la ciutat. A partir del 17 de juny, quan està previst el, el PSC ocuparà la meitat d'aquestes 14 cadires, seguit de la Crida per Sabadell amb dues i la resta de partits electes amb un -ERC, Junts per Sabadell, comuns, Vox i PP-.Mai abans s'havia assolit. En el període 2011-2015, el més convuls per l'esclat del cas Mercuri , es van comptabilitzar un total de 34 regidors i ni amb aquestes altes i baixes a la sala de plens van coincidir tantes regidores: 12. En aquest mandat recent esgotat s'ha passat de 13 a 12 i de 12 a 13, amb la marxa, a mitjans de 2021, de Lourdes Ciuró (Junts) -el va substituir Lluís Matas - i l'entrada, a finals de 2022, d'Aurora Murillo (Crida) - reemplaçant Lluís Perarnau -.En l'etapa, la de 2007-2011, va ser la quarta amb més dones de la història, amb 10. La presència femenina al ple, però, no hi ha estat sempre. En la, a partir de 1983, els 28 regidors que van passar pel plenari tots van ser homes. Ara bé, a partir del següent mandat, el 1987, les dones ja van ocupar cadires i no les han deixat mai més.Les primeres eleccions municipals, després de la mort de Franco, van ser l'inici de(va governar fins al 1999). El líder del PSUC a la ciutat duia a les llistes a, que juntament amb la socialista, van ser lesde la democràcia. Sánchez mesos després va deixar el càrrec, però es va compensar amb l'alta de, que entrava en el lloc de Francisco Aguilar (PSUC).No només hi ha hagut regidores, amb el pas dels anys i la convocatòria de comicis, també hi ha hagutcom Dolors Calvet (Iniciativa per Catalunya (IC) i Entesa per Sabadell), Carme Garcia (ICV-EUiA), Virginia Domínguez (Entesa per Sabadell) i Marisol Martínez (Guanyem i 100% Sabadell).Ladel plenari és, curiosament, la. Després d'haver tancat el mandat ha estat(2003-2015 i 2019-2023) i enfila camí cap als 20. Arrabassa d'aquest premi honorífic tant a, va figurar de tinent d'alcalde entre 1999 i 2013, i(IC), que va estar del 1987 al 1999, tot i que en l'última etapa va accedir-hi el juliol de 1996 per la renúncia de Xavier Moreno.Totes els noms que han passat per la sala sabadellenca: