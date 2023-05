La continuïtat dels comuns a l'alcaldia de Montcada passa per una força nascuda fa quatre anys

Montcada i Reixac 2023 Totes les dades Cens total: 26.040 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 13.515 51,90% Abstencions: 12.525 48,09% Vots nuls: 118 0,87% Vots en blanc: 207 1,54% Partit Vots % Regidors

Laja ha passat i ara arriba, dels acords de cara a configurar els ajuntaments per arribar (o no) amb els deures fets alsdel 17 de juny. En aquest punt es troba, on la(comuns), passa per, una formació nascuda fa una mica més de quatre anys.El partit municipalista s'erigeix comal municipi amb els dos regidors que ha obtingut perquè Campos sumi el tercer mandat consecutiu. En Comú Podem, passant de set a cinc, i ERC, el seu soci, s'ha quedat sense un -de cinc a quatre-. L'altre possibilitat és eli ha guanyat set cadires al ple. Així doncs, deixant fora de l'aritmètica Vox -amb un representant-, caldrà buscar suports entre PP -amb 2 regidors- i Vivim.. "Estem contents, però pensàvem que", ha confessat l'alcaldable socialista, Bartolo Egea. Una impressió que comparteix Campos: "Volíem revalidar amb més majoria per continuar tirant endavant tots els projectes que tenim en marxa i els de futur, tot i que vist els resultats a l'àrea metropolitana, on el PSC ha arrasat en molts municipis, aquí"."Parlarem amb tothom, tenim la serenitat per fer-ho, volem que Montcada evolucioni perquè veiem que en els darrers mandatsrespecte altres municipis en serveis i la manera de gestionar", ha indicat Ruiz. Damunt la taula hi ha l'opció de sumar 11 regidors amb comuns i republicans,, diu, o unir-se al PSC, amb qui sumarien 9 i que els caldria o bé trobar la simpatia del PP o governar en minoria.D'entrada, Campos s'hi posa bé a entendre's amb la nova força, i assegura que si les parts volen, de ben segur que seran capaços de trobar una entesa per configurar un equip. Es preveu que les agrupacions locals de tots els partits es reuneixi peque han obert els resultats electorals, amb la mirada posada 15 dies enllà per desencallar la governabilitat de la ciutat.