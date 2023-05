El Taulí diagnostica entre 20 i 30 casos a l'any d'esclerosi múltiple

L’diagnostica anualment, tal com ha detallat coincidint amb eld’aquesta malaltia. La detecció precoç amb tècniques de diagnòstic de la imatge i el tractament personalitzat permet una millora de la vida dels pacients.Hi ha una seguiment a l’any dei que, tal com ha precisat la doctora, del Servei de Neurologia, “l’atenció és multidisciplinària, amb una visita de seguiment a, juntament amb l’assistència dels serveis de rehabilitació, logopèdia, urologia i neuropsicologia, entre d’altres”.Aquesta malaltia afecta, especialment en edat fèrtil -entre els 20 i 45 anys-, i la pateix, que està en augment per la millora de les tècniques diagnòstiques.L’esclerosi múltiple es caracteritza per un component inflamatori i també símptomes neurològics, a més, té unque està relacionat amb la progressió discapacitat. Hervàs ha precisat que és una malaltia “amb unmolt ampli, cada any hi ha nous fàrmacs i més personalitzats” i tot plegat, ha rematat, permetEl Parc Taulí organitza, en col·laboració amb el Consorci Sanitari de Terrassa i MútuaTerrassa, una jornada sobre aquesta malaltia adreçada tant a pacients com a familiars. La finalitat és donar a conèixer-la i apropar-la d’una forma divulgativa, a més de d’abordar aspectes com eli la, entre altres aspectes.