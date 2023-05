La participació i ERC, els daltabaix del 28-M a Sabadell

Tercera participació més baixa de la història

Leshan deixat diverses lectures, més enllà de la majoria absoluta del PSC ha estat del 49,66% i ERC que, passant de set a tres cadires a la sala de plens. Els republicans han rebaixat a la meitat els resultats de 2019, del pràcticament 20% a l'11,05%.L'alcaldable,, ha confessat que "avui ERC Sabadell i ERC nacional no han obtingut un bon resultat. Ni aquí ni al país és el resultat que ens esperàvem" i ha reiterat, "ho hem d'assumir que no és el que volíem". Fernàndez ha lamentat que "és una" i és que el sobiranisme ha passat de ser gairebé majoria -13- a tenir vuit.Sigui com sigui, ha assenyalat que continuen sentde la ciutat i que després d'uns'ha de "continuar endavant". I s'ha autoimposat deures: "Ens hem de conjurar mes que mai perper fer-ho com més aviat millor".Elshan insistit en la importància d'anar a votar quan han exercit el seu dret, doncs, no han obtingut resposta de la ciutadania. La capital vallesana ha notificat la, amb unNomés el 2007 i el 2008 va haver-hi més abstenció, amb 48,02% i 50,20%, respectivament.Només en els(55,58%),(52,54%) i(51,91%) s'ha superat. El 5 s'ha quedat a prop (49,18%) i el 2 (47,69%). El 7 ha estat el que menys veïns han dipositat la papereta a les urnes (39,85%). I és que laho advertia, quan en el primer avançament sis punts per sota respecte 2019 i 10 en el segon I l'altra notícia que deixa aquests comicis és l'entrada, i amb força, de. L'extrema dreta ha tret profit, precisament d'aquesta baixa resposta ciutadana, perquè amb 5.087 suports hagi entrat amb. El cas és que els mitjans de comunicació, inclòs, ha buscat contactar amb el partit, però ningú ha trobat resposta i es desconeix (encara passada la mitjanit) si ho han celebrat o no.