Nani Valero (Crida per Sabadell): «Volem ser alternativa, decisius i esperem bons resultats»

La candidata de la la Crida,, s'ha mostratde cara a les eleccions municipals d'aquest diumenge. "Hem fet una campanya en la qual ens ho hem passat molt bé, esperem haver transmès aquesta alegria a la gent”, ha expressat i ha indicat queValero, igual que la resta d'alcaldables que han passat pels seus respectius col·legis electorals, per. “Confiem en el fet que hi vagin, nosaltres de moment tenim esperances i ganes de treballar per la ciutat”, ha conclòs.La cupaire, queen una cita electoral, ha estat acompanyada per part del seu equip que l'acompanyen a la llista com Oriol Rifer, número 3; Aurora Murillo, número 4 i Sandra Alcaide, número 8.