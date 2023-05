Gabriel Fernàndez (ERC Sabadell): «Hi ha en joc el futur de la ciutat no només dels propers quatre anys»

L'alcaldable d'ERC Sabadell,, ha advertit que "hi ha en jocno només del propers quatre anys" i ha rematat,. Així s'ha expressat després de dipositar la papereta a la mesa del seu col·legi electoral, a l'Escola Enric Casassas.Fernàndez ha dit que les urnes es debat entre "seguir com fins ara o apostar per ferque transformi realment" el municipi i "tornii que es preocupi pels".L'alcaldable ha admès que aquesta jornada electoral és "per a tots els republicans" i ha confessat que ha arribat "el dia que havia somiat des de fa temps". Ha posat l'accent en "gaudir d'aquesta feta, perquè ho és poder votar".