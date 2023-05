La candidata del PP Sabadell, a punt de quedar-se sense votar en ser víctima d'un robatori

La candidata del PP Sabadell,, ha viscut unes hores prèvies amb l'ai al cor perquè, per unes hores, va quedar en l'aire si podria participar de la festa de la democràcia. Santos va serel darrer dia de campanya,que duia al bolso, on hi portava lai les targetes de crèdit i dèbit.La popular ho ha explicat aquest diumenge després de votar, "fins que ens trobàvem amb l'equip celebrant qua havia acabat la campanya". El partit havia muntat una parada, al barri de Can Llong, i "va ser allà", ha apuntat.En adonar-se, "vaig preguntar al meu marit i vaig, però res de res", ha relatat. A més, tampoc disposava de cap altra documentació com el carnet de conduir, "perquè el tenia a la cartera" i "el passaport no el tinc en regla des de fa temps".Amb tot plegat, "vaig començar aper fer-me el DNI" i ", em van fer un forat a Cornellà" aquest dissabte al matí. "Sortosament, era un duplicat perquè l'acabava de renovar feia poc temps i", ha expressat alleugerida Santos.La popular no pot votar si no disposa de cap documentació acreditativa, a més del DNI, el carnet de conduir o el passaport. Sigui com sigui,per a l'alcaldable popular que ja ha vaticinat que no serà l'única alegria del dia.