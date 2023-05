Farrés espera «guanyar bé» i «tirar endavant» el seu projecte de ciutat

La candidata a l'alcaldia del PSC Sabadell, i que, ho té clar que guanyarà i per això. I és que, tal com ha dit, després de dipositar el vot a la urna, haque ha endegat en aquest darrer mandat.Farrés ha subratllat que aquest diumenge "i saber si ha de continuar en marxa". Ha animat la ciutadania perquèi ha insistit que "hi ha la governabilitat" del municipi de cara als properes quatre anys.L'actual alcaldessa, que en poques hores passarà ostentar el càrrec en funcions, ha informat que la jornada electoral, encetada a les nou del matí, s'ha arrencata tots els col·legis electorals de Sabadell.