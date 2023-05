Joan Garcia reivindica «el vot útil» que suposa Cs Sabadell

El candidat a l'alcaldia de Cs Sabadell,, ha estatentre els principals alcaldables. El cinquè de la seva mesa, al centre cívic de Sant Oleguer, en dipositar la papereta, quan passaven sis minuts des que havien obert l'equipament municipal. Garcia ha reivindicatque suposa la formació.L'alcaldable ha dit que "no tant perquè ho diguem nosaltres" sinó que ha recordat: "Ho hem demostrat", ha reblat. I ho han fet, ha continuat l'explicació, "amb aquesta", allunyant-se del que "han fet els de sempre". Ha rematat, "estem moltdel que hem fet", tant els dos darrers mandats com durant la campanya electoral.Garcia ha demanat a, perquè "és molt important" i és que "en joc" hi ha el futur dels propers quatre anys de la ciutat per arreglar el dia a dia. "Som conscients de" i ha insistit que la ciutadania vagi als col·legis a exercir el seu dret a vot.