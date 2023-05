Atenen una persona de 66 anys per un incendi originat en un edifici de Sabadell

Una persona, un, va necessitaraquest dijous al vespre -a les 20.40 hores- per unque es va declarar a l'edifici on es trobava, situat al carrer València, 15. Els sanitaris el van atendre al mateix lloc i no va ser necessari el seu trasllat.Tal com ha informat la Policia Municipal de Sabadell, l'origen de les flames es van detectar, que va quedar afectada, però esde l'incendi. Fins al lloc es van desplaçar sis dotacions dels Bombers, dues unitats del cos policial i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).