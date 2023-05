📽️ Reflexions del David Fernandez (@HiginiaRoig) sobre la ciutat de Sabadell.



Recordeu, si ho voleu tot, voteu la Crida!#MésCridaMésVida pic.twitter.com/FxOFPozjcE — Crida per Sabadell (@CridaSabadell) May 26, 2023

El darrer dia de campanya electoral a Sabadell, de fet les últimes hores, hal'exdiputat de la CUP. Ho ha fet per donar suport a la candidatura de lai amb un dard cap a l'actual govern municipal:Fernández simula una conversa per telèfon i després de preguntar, "com va per Sabadell?" segueix, "és que me'n faig creus queel bustisme encara perduri i torni a governar". Però no només carrega contra els socialistes,: "Per llogar cadires, però no m'estranya", en referència a que els juntaires, primer amb Lourdes Ciuró i després amb Lluís Matas, hagin donat suport als pressupostos de Farrés en aquest mandat.La conversa acaba amb unanunciats per l'Ajuntament de Sabadell: la piscina d'onades, el famós SurfCity . "En plena emergència climàtica?", qüestiona i continua, "per sort teniu refugi" i reivindica el vot per a la Crida.