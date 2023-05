Imitacions de Barcelona i Badalona

Durant aquestahi ha hagut música, cares conegudes de suport a una o altra candidatura i, en el darrer dia, ha entrat en escenaI ho ha fet per imitar, allò que tan bé sap fer, alguns dels candidats a l'alcaldia de Sabadell:(PSC),(ERC),(Junts per Sabadell),(Sabadell En Comú Podem) i(PP).Cruz, conegut per les seves imitacions en programes com, entre d'altres, Crackòvia de TV3 o Versió RAC1, no només clava la veu, a més hi afegeix el, amb molt coneixement de l'actualitat de la ciutat. En el cas de la socialista reclama el vot: "Us ho prometo tot i allò quecom el SurfCity i el Quart Cinturó" i recordaAl republicà també li pica el crostó per prometre la biblioteca municipal a Gràcia, malgrat que quan formava part del govern municipal (2015-2019) ". Voteu a l'alcalde de la gent", ha rematat Cruz, fent servir l'eslògan de Fernàndez. Quant a Matas, "el centre de Sabadell, que és tot Sabadell per a nosaltres".De Mena aprofita el seu lema de campanya per fer jocs de paraules i exalta el seu posatI per acabar, es posa en la pell de l'alcaldable popular i posa èmfasi "en els independentistes terroristes que l'obliguen a parlar en català" i demana que la votin per treureAquest vídeo que ha compartit és una iniciativa engegada a les xarxes socials i que ha batejat amb el nom d'Els altres. Aquestes interpretacions de Sabadell no són les primeres també n'ha fet dels: Xavier Trias (Trias per Barcelona), Jaume Collboni (PSC), Ernest Maragall (ERC) i Daniel Sirera (PP) i Xavier Garcia-Albiol, a Badalona.