La fortuna ha somrigut a Sabadell i és que el, celebrat aquest dimecres, ha deixata la ciutat. Concretament, 570.000, repartits eni amb unUn bon pessic que ha sortit delque hi ha a la Rambla, a l’altura del número 12, a tocar d’on es troba l’Ajuntament de Sabadell.ha estat el venedor que ha distribuït aquests premis. El més curiós és queque duu a terme la seva activitat.D’aquesta manera, s’ha. El sorteig posa un premi de mig milió d’euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues i primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera i darrera xifra del número premiat.Aquesta loteria l'impulsa l’ONCE i forma part dels productes de, segura, responsables i solidària i manté una responsabilitat amb la ciutadania promovent una política de joc responsables amb els més exigents sistemes d’avaluació i seguiment definits per l’Associació Mundial de Loteries i l’Associació Europea de Loteries i Totos d’Estat.