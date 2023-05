Indústria, habitatge i la Ronda Nord vs tren centren «El Debat Decisiu» de les eleccions municipals a Sabadell

Un moment de la intervencions dels candidats Foto: Juanma Peláez

Protesta de la PAHC

“Som aquí per tornar a confrontar als polítics de la nostra ciutat, que la setmana passada van tenir un debat sobre habitatge allunyat de la realitat, on hi havien moltes promeses i moltes medalles, però cap menció a la urgència habitacional”#SabadellEnMarxa



Comunicat al fil ⬇️ pic.twitter.com/eKZIu3HOvL — PAHC Sabadell (@PAHC_Sabadell) May 24, 2023

Una setmana després els principals candidats a l'alcaldia de Sabadell -amb el candidat del PDECat, Amadeu Papiol s'han tornat a citar a l'auditori del Casal Pere Quart , però aquest vegada per participar aorganitzat per iSabadell,, Mola TV, Ràdio Sabadell i TV Sabadell-Vallès. Una cita marcada per la confrontació d'idees en matèriai els favorables i detractors en elPrecisament, en el rebuig a la via aprovada als pressupostos de la Generalitat s'ha evidenciaten què l'alcaldable del PSC,; el de Cs,, i el de Junts per Sabadell,, han manifestat la seva execució. Farrés ho ha deixat clar: "Volem la Ronda Nord i el ferrocarril" i ha advertit que la mobilitat "d'aquí a 10 anys serà amb vehicles elèctrics". Mentre que Garcia ha afegit que aquesta infraestructura cal "sumar la Ronda Sur, tant viària com ferroviària".L'alcaldable d'ERC,, ha admès que calper connectar la capital vallesana amb Castellar, però ha defensat que la voluntat dels socialistes "és fer tot el Quart Cinturó" i ha reivindicat el Corredor del Mediterrani pel transport de mercaderies. Precisament, la candidata de la Crida per Sabadell,, ha posat damunt la taulade Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) fins a Castellar i. El candidat dels comuns,, ha assenyalat que com "més facilitat hi hagi al cotxe privar, més espai envairà" i per això, ha instat que hi hagi "un canvi de mentalitat" que aposti pel transport públic, però "que sigui competitiu", ha rematat.Ha estat en aquest aspecte en el qual s'han fet, especialment aquells que les seves sigles governen als governs català i espanyol. "Des de Sabadell liderarem l'exigència del traspàs de Rodalies", ha etzibat Fernàndez o Matas que ha responsabilitzat que "treballadors i estudiants no arribin a l'hora cada dia". L'alcaldable dels taronja ha recordat que la ", el que no té és la infraestructura, que és d'Adif".Quan Farrés ha obert el bloc sobre habitatge un grup de membres de la PAHC Sabadell ha irromput al crit:. S'ha situat davant de l'escenari i ha desplegat una pancarta, en la qual es podia llegir: "Viure no és un delicte". En un comunicat, la plataforma ha justificat l'acció "per les" proclamades en el debat de fa una setmana i no "hi ha cap menció a l'emergència habitacional", així com, lai que aquest missatge li volien traslladar directament a l'alcaldessa de la ciutat.Quan s'ha reprès el debat, i potser condicionats per aquesta irrupció,ja ha tingut més matisos, encara que tots han coincidit en què l'habitatge és una problemàtica i havien de fugir de promeses. Tant Farrés com Garcia han llançat, mentre que Mena ha apostat pel tanteig i retracte, "perquè les administracions són prioritàries" per adquirir immobles i s'evita que vagin a grans tenidors. La cupaire Valero ha recalcat que hi hagi més pisos al nucli urbà i "no crear barris disgregats, sense serveis".L'aposta industrial, que de fet ha obert El Debat Decisiu amb l'anàlisi dels candidats, ha tingut el primer. Farrés ha comentat que amb Mena "ens podem entendre", però el de Sabadell En Comú Podem ho ha tallat ràpid: "En la requalificació de Riu-sec han posat sòl per a serveis i grans superfícies, entre d'altres" i cal "reconduir aquesta política", li ha corregit. La socialista ha finalitzat, "hem portat Toyota i nanosatèl·lits i en el seu mandat, Amazon.". Matas ha dibuixat un possible pol industrial a Can Gambús i Cifuentes.