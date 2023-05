VÍDEO | Segueix en directe «El Debat Decisiu» de les eleccions municipals a Sabadell

La posició dels candidats a l'escenari Foto: NacióSabadell

La campanya electoral a lesde Sabadell arriba a la recta final i abans d'acabar, la majoria de candidats esgoten les darreres opcions per fer arribar el seu missatge. I aquí entra, organitzat per iSabadell, Mola TV,, Ràdio Sabadell i TV Sabadell-Vallès.Presentat pel cap d'informatiu de TV Sabadell-Vallès,, i moderat pel director d'iSabadell,, i la cap d'informatius de Ràdio Sabadell,. A partir de les 19 hores a l'auditori del Casal Pere Quart, on hi ha una aforament per a 237 espectadors.Podeu seguirdel debat a través de. Aquesta mateixa setmana s'han sortejat els torns d'intervenció en cada un dels quatre blocs, així com l'ordre d'aparició en el minut d'or final. Els partits han encarat el debat de la següent manera:En aquest sentit, i per ordre de la, aquest mateix dimecres, ha estimat el, que obliga als organitzadors a incloure el seu candidat, Amadeu Papiol. Un dictamen d'acord amb el 50% dels drets electorals que posseeix i que Ràdio Sabadell, com a mitjà de comunicació públic, força al compliment de la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG).