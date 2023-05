Com marca la tradició per la Pentecosta, popularment coneguda com la Segona Pasqua, arriba la. Des d’aquest divendres i fins diumenge. De fet, des de fa uns dies ja hi ha actes en marxa. El barri passa full dels 125 anys que va commemorar el 2022 i es marca altres aniversaris com el 20 de, els 40 dei els 75 del, entre d’altres.Entre les cites clàssiques hi ha el, el torneig d’escacs i el bàsquet nocturn. I una de les icones del programa elque s’entregarà a un dels creadors, precisament, de Llamps i Trons i president del Motor Club de Sabadell,Serà després de donar el tret de sortida oficial a la festivitat, amb el pregó a càrrec de Jacinto Lara. I eli la música, entre moltes altres propostes. Durant aquest dies hi haurà distribuïts pel barri, al carrer de Cúrcuma i un punt informatiu de Creu Roja Joventut.La Festa Major de La Creu Alta d’enguany, capricis del calendari, coincideix amb eli la cita amb les urnes del diumenge 28 de maig. I això ha afectat a l’hora de comptar amb uns o altres equipaments, ja que són col·legis electorals.

Programa de la FM La Creu Alta 2023 by Naciodigital on Scribd