La Junta Electoral obliga a incloure el PDECat Sabadell a «El Debat Decisiu»

Reorganització

Lahael candidat del PDECat Sabadell, al Debat Decisiu que organitza, juntament amb iSabadell, Mola TV, Ràdio Sabadell i TV Sabadell-Vallès. Així ho ha determinat després que la formació hagi presentat un recurs a l'organisme.El partit demòcrata ha apel·lat al seuper reclamar el seu concurs,establert pels mitjans de comunicació. El cas és que l'emissora municipal, com una de les promotores d', està subjecta a la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) i pot forçar així la seva participació.Una decisió que té l'origen en una resolució precisament de la Junta Electoral Provincial, del passat 30 d'abril, que va dictaminar, en el cas que el, que es. Una decisió fonamentada en què més enllà "de quin fos el procés de formació de les llistes, el més raonable és considerar que, en realitat, aquests regidors simpatitzaven amb l'espai comú que aleshores representava Convergència Democràtica de Catalunya (CiU), el PDECat i Junts per Catalunya", destacava l'escrit.Cal recordar que els drets electorals permeten, en funció de la representació obtinguda, a cartelleria i banderoles al carrer, locals per fer actes ientre d'altres.La mesura imposada per l'organisme, ja que el passat dilluns es va fer el sorteig per decidir el candidat o candidata que obriria els quatre blocs (estat de la ciutat, habitatge, mobilitat i pactes), així com el minut d'or. L'esdeveniment es podrà seguir en directe per streaming, a partir de lesEl cap d'informatiu de TV Sabadell-Vallès,, presentarà El Debat Decisiu i el director d'iSabadell,i la cap d'informatius de Ràdio Sabadell,, seran els encarregats de moderar-lo.