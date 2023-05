La música s'ha convertit en un reclam més per pescar vots i arribar a un altre segment de la població. Sigui o no per aquest propòsit, és habitual que davant d'una cita amb les urnes, s'aprofiti per fer una creació musical. L'alcaldable deha llançat el seu, una cançó deUn títol que és tota una declaració d'intencions,, al barri de Torre-romeu, i als seuslligats al PSUC, representats en la figura de l'alcalde. "De mi suburbio en periferia yo no me avergüenzo. No ponen luces al llegar diciembre", assenyala la cançó, que barreja el català i el castellà, en una clara referència a l'enllumenat nadalenc de la ciutat.No ésa les polítiques de l'alcaldessa socialista, Marta Farrés, també recorda el projecte del SurfCity: "Hay un río seco que pide transvase y unos quieren surfearlo" i pregunta,. Així mateix, carrega contra el PSC,i remata, "indudablemente apostaré mi voto donde ya. Tengo memoria".Un tema que és obra de Soft B i que acaba amb un leitmotiv molt popular:. No és la primera creació musical que irromp en la el candidat d'ERC, Gabriel Fernàndez , va presentar fa més de dos mesos "Sabadell és teu", una barreja de música llatina.