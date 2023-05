Detenen un jove per atemptat a l'autoritat en fugar-se del lloc de l'accident a Sabadell

Lava detenir, aquest dilluns a la nit, un jove, de 28 anys, com a presumpte autor d'una l'autoritat. Una detenció que es va produir després que, a tocar del Parc de les Aigües, al carrer Titus Livi, amb l'altre ocupant.El cos, que va rebre l'avís a les 23.20 hores, ha precisat que va haver-hi una col·lisió d'un turismes. Els dos ocupants eren el conductor, de 22 anys, i l'acompanyant, de 28, que. Però els agentspoc després.Aleshores, tal com ha informat la Policia Municipal, que va desplaçar una patrulla,un efectiu. Fonts municipals han detallat que el cotxe disposava d'assegurança obligatòria i no constava com a robat.