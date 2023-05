El PSC Sabadell planteja suprimir el tram central de la ronda Collsalarca per incrementar l'aparcament

L’alcaldable del PSC Sabadell,, ha plantejat lade la, amb la. L’espai quedaria amb dos carrils de circulació per sentit, igual que es troba en aquests moments. I la finalitat ésper a vehicles.Lad’aquesta zona faria que lesi ampliaria les places per estacionar. A més, s’hi posarien elements dedel trànsit i “hi haurà més mobiliari urbà i més arbres”.Farrés ha indicat que l’objectiu és generar “un, pensar no només per als vehicles sinó també per als vianants” que sigui una zona quei ha rematat: “Serà el camí natural per connectar el Parc del Nord amb la resta de la ciutat i també és la via que connectar amb diversos equipaments del nord”.