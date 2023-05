DIRECTE | Eleccions municipals 2023

"Temps era temps que més que bons o dolents, eren els meus i han estat els únics", diu la cançó de Serrat que fa referència a la postguerra espanyola. Doncs això, passen els anys i un bon termòmetre del pas del temps són les eleccions. Concretament, es pot percebre amb la propaganda electoral i qui guarda aquest material, té un tresor. NacióSabadell fa un recull d'alguns dels cartells que els partits van fer servir a la campanya de l'any 2011.



"Junts per Sabadell"

L'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos es presentava amb el PSC, era la quarta vegada que ho feia i optava una altra vegada a la reelecció. En aquesta ocasió, els socialistes travessaven un moment delicat amb l'esclat de casos de suposada corrupció i això es va traduir en el missatge electoral, Bustos va amagar el color corporatiu i va realçar la seva figura de candidat. I, el més curiós, que ho feia amb un missatge que dona joc (i per pensar): "Junts per Sabadell".

"El canvi és possible"

Els líders populars català i a l'Estat

"De què té por en Bustos?"

Entesa per Sabadell

L'estrena de Juli Fernàndez

Paritat cupaire

Ciutadans, ciutadà

L'alcaldable de la desapareguda CiU era, per segon cop,. La formació venia d'uns anys de ser decisiu per a la governabilitat i Rossinyol, que va tenir presència al ple fins al mandat 2015-2019, s'erigia com "Elposava tota la carn a la graella amb una carta enviada a les llars en la qual en una cara hi figurava el president del partit,, que a finals d'aquell any es va convertir en president del govern espanyol. Mentre que a l'altra, hi havia la líder de la força a Catalunya,, una figura important i amb projecció. De fet va ser clau en les relacions entre executiu popular i el Govern, que liderava Artur Mas. També hi apareixia el candidat localUna altra de les formacions polítiques que ja no es troba entre les paperetes:. La coalició va centrar els cartells de campanya en lai la candidata era Carme Garcia -la regidora que va destapar el-. Demanava a Bustos que acceptésde la localitat.La candidata de l'era, qui va ser cap de gabinet durant l'alcaldia de Maties Serracant (2017-2019). En la propaganda electoral dominava el blanc i negre amb la fotografia de la candidata, cedint el color i el protagonisme al logotip i el nom de la formació.Fa 12 anys el que avui és conseller de Territori,, s'estrenava com a candidat a l'alcaldia amb. I ho feia fent una crida a la, en aquella ocasió, d'entrada, ambLa-i no la Crida per Sabadell-a l'alcaldia en els seus cartells, cedint la importància a les persones. Amb un detall (i curiós, molt il·lustratiu de la seva filosofia): hi figurend'homes com de dones a la part inferior.Els taronja van optar per, Ciutadans i la seva derivada, ciutadà. La formació va apostar per col·locar al centre de la fotografia Joan Garcia, que es presentava per segon vegada a l'alcaldia. Mesos després va marxar al Parlament i ara ha tornat per mantenir Cs a la sala de plens. A la fotografia s'envoltava dels números 2 i 3.