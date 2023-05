Dos ferits en un xoc frontal entre dos turismes a l'entrada de Sabadell

, de caràcter lleu, en unque va tenir lloc divendres a la nit a, a la carretera de Bellaterra, a l'altura del carrer Josep Carner. Segons ha informat la Policia Municipal, es va produir unentre els dos turismes.El cos va rebre l'avís a les 21.29 hores, per un sinistre amb. Tal com ha precisat, un dels turismesi va impactar contra un altre que es dirigia cap a Sabadell. Fruit de la col·lisió,Va haver-hi dos ferits, la conductora d'un dels vehicles, de 55 anys, i, que anava d'ocupant en un dels cotxes. AmbduesFins al lloc es van desplaçar una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una unitat del cos policial.L'accident va ubicar-se a pocs metres on a principis d'any van perdre la vida dues persones : un home de 37 i una menor, de 13. A més un altre home va resultar ferit de gravetat.