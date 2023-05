Sorpresa majúscula la que es va endur laquan va recuperar-lo, un cop haviadels inquilins:. Ella mateixa es va encarregar de denunciar-ho, el passat 4 de maig, a la Policial Local.Els agents van accedir a l'interior de l'habitatge i van trobar, a més delper al cultiu com. Fonts municipals han apuntat quel'immoble sense "cap avís previ".Sigui com sigui, tant els cos local com la denunciant han posat el cas en mans delsque ja ho estan investigant.