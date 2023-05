Al, tal com ha detallat la Policia Municipal de Sabadell, ha sortit als carrers aquest dissabte al matí per. Una mobilització que ha convocat Comissió per la Sanitat Pública i ha sortit des de la plaça Sant Roc i ha acabat a les portes de l’Hospital Parc Taulí.Els manifestants han fet proclames i han portat pancartes amb tota mena decom, per exemple, la, incrementar i “dignificar” l’atenció primària i han carregat contra lesen aquest sector.Així mateix, s’ha reclamat, millora de lesper al personal i que s’eviti laen CAPs de Sabadell, tal com ve denunciant la plataforma SOS Pediatria des de fa mesos La protesta ha acabat al centre hospitalari, que és el de referència per a més de 400.000 persones del Vallès Occidental, on s’ha llegit un manifest en el qual s’ha posat l’accent en laque viu la sanitat i s’ha exigit la sevai que sigui “universal i pública”. Al cap i a la fi, que, ha finalitzat.