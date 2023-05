Els comuns de Sabadell centren el seu acte central de campanya en l'accés a l'educació

L'acte s'ha dut a terme en una sala del Casal Pere Quart Foto: Albert Hernàndez

Els comicis, palanca per "posar temes en agenda"

Cap a la universitat gratuïta

A una setmana per posar punt i final a la campanya electoral,ha celebrat el seual. Una cita que ha servit per reivindicarper no fer "barris i veïns de primera i de segona", ha afirmat el seu alcaldable,, que s'ha acompanyat del ministre d'Universitats,, i l'eurodiputada d'Izquierda Unida (IU),La tímida i intermitent pluja, molt present aquest divendres, ha obligat a traslladar el míting del patí a una sala de l'equipament municipal. Però l'acte s'havia de celebrar sí o sí en aquest emplaçament: "Era lade la ciutat, Joan Oliver. Hem de posar en valor la tradició de cultura"."Volem apropar el dret a l'educació i construir una ciutat", ha expressat Mena, cosa que "no ha fet el govern de PSC i Junts", ha denunciat. Per assolir aquest fita, el candidat dels comuns ha proposat lad'atenció a l'i que ha situat als barris de Campoamor-Espronceda i Gràcia.També ha apuntat a laper fer esport. I ha recordat que es tracta d'una iniciativa duta a terme en el mandat 2015-2019 pel responsable, entre altres responsabilitats, d'Educació, Joan Berlanga (de Sabadell En Comú)., ha rematat.Precisament, sobre la "feina feta" al Congrés en matèria d'educació de Mena ho ha destacat l'eurodiputada:"Estic molt orgullosa". Ha posat èmfasi en la, "perquè el que passa aquí, també té importància a Europa i al revés" i ha continuat,com "la qüestió de l'habitatge". Ha exemplificat aquesta idea amb l'impuls d'un llei rider al vell continent arran de la regulació a l'Estat o la possiblitat d'un salari mínim europeu.Subirats ha enaltit la importància de la defensa de l'accés a l'educació, "els ajuntaments no tenen competència, però en Joan no deixarà de lluitar per tenir escoles a Sabadell". El que sí pot facilitarés ell i per això, ha explicat que l'executiu espanyol volde les matrícules com passa a "Mèxic i Argentina". Ha detallat que aquestes "només suposen el 10%" del cost total.Ha presumit de lespel govern de coalició doblant els recursos per a beques, però la formació, ha apreciat, ha d'. Per això, ha especificat que s'impulsarà un projecte de microcredencials. Es tracta d'una exigència d'Europa que marca que elhagi tingut una. "Actualment ens trobem al 30% i ho hem de doblar", ha advertit,