Segon divendres consecutiu de calamarsada a Castellar

VÍDEOS 📹 | Segon divendres consecutiu de calamarsada a Castellarhttps://t.co/Mrnxf00Llm pic.twitter.com/qjpujtQZlD — NacióSabadell (@NacioSabadell) May 19, 2023

Unaha tornat a caure a, per segon divendres consecutiu. Pràcticament al voltant de la mateixa hora, si fa set dies va ser a primera hora de la tarda, aquesta vegada ha estat al migdia. Sigui com sigui,del municipi.Elha informat que el xàfec hai que ha acompanyatal Vallès Occidental. I així ho han traslladat els usuaris a través de les xarxes socials com el castellarenc Óscar Moreno que ha compartit imatges amb el paisatge tenyit de blanc.També un altre il·lustre veí de la localitat, com l'alcalde,, que ha penjat vídeos i fotografies del moment en què queia pedra a, entre altres punts de la població, al polígon industrial del Pla de Bruguera.No ha estat únicament a Castellar, eli la carretera que connecta el municipi amb Terrassa (c-1415a) també s'ha quedat blanca.