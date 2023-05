Protesta comarcal a Sabadell per «salvar i dignificar» la sanitat pública

Novaper reclamara Sabadell. La Comissió per la Sanitat Pública ha organitzat una manifestació, aquest dissabte, a partir de les 11 hores, peraquest sector. Una mobilització que arriba en unSortirà des de l'Ajuntament i arribarà fins a l'Hospital Parc Taulí. “Totes les, en concret en l’atenció primària, han esdevingut punteres en provocar eli en l’endarreriment de l’assistència mèdica digna”, perquè aquest centre, ha recordat la convocatòria, és el de referència per a més de 400.000 persones, a més de Sabadell, de nou municipis propers.És per això que s'hacom Badia, Sentmenat, Polinyà, Sant Llorenç, Ripollet, Barberà, Castellar i Cerdanyola. Entre les reivindicacions, hi ha augmentar, més metges de família i pediatria, prioritzar la visita presencial, la continuïtat assistencial, tenir odontologia i pediatria a tots els CAP i derogar la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya 15/1990 (LOSC), entre altres propostes.Tot plegat, per aconseguirha resat la mobilització. Són demandes dels darrers anys , especialment després de l’esclat de la Covid-19, i que ja s'han deixat veure pels carrers de la capital vallesana.