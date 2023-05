Pesos pesants

La campanya electoral avança i més enllà de les propostes, les diferents formacionsper arreplegar vots. I en aquest escenari,per sumar paperetes. L'alcaldable de Sabadell En Comú Podem,, ha aparegut amb la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball,Díaz, que està impulsant el, ha demanat el vot per a Mena, perquè ési ha recalcat que és un garant "de l'educació pública". L'alcaldable l'ha qualificat com "laque hem tingut" i ha recordat que gràcies a ella s'haI és que amb aquesta aprovació al Congrés el municipi vallesà "té laen una ciutat industrial com Sabadell", ha presumit Mena.Curiosament, hi ha un Díaz va escollir la capital vallesana per presentar a Catalunya Sumar , quan Va ser el passat mes d'octubre , quan la idea s'estava madurant i la visita a Sabadellper diferents ciutats per donar forma a la iniciativa.Elsde les diferents formacions s'han deixat veure per reclamar el vot. El president d'ERC,, va donar suport a Gabriel Fernàndez. També el PSC va portar el seu primer secretari,, per reivindicar l'alcaldia de Marta Farrés, en els actes centrals de les dues forces polítiques. El líder de Cs,, també ha vingut a Sabadell per mostrar suport a l'alcaldable Joan Garcia. I s'espera que aterrin d'altres figures del panorama polític català.