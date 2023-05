Junts per Sabadell fixa augmentar el parc públic d'habitatge

L'alcaldable de Junts per Sabadell,, s'ha compromès a que s', que passi. Es tracta d'una proposta que duu en el seu programa electoral per facilitari l'accés a un pis de les“Hem d’aconseguir que ningú no marxi de la ciutat per no poder accedir”, ha assegurat. I això passa, ha assenyalat,per fer-hi lloguer i construir-hi unque “la Creu Alta necessita”.Una operació que s'ha de fer a través de l'empresa pública Vimusa, però tambe amb la col·laboració publicoprivada. La capital vallesana és una de les 15 ciutats de l’Estat, amb més de 150.000 habitants, amb més parc públic, i també una de les primeres de Catalunya, ha indicat. Ara bé, lesnomés representen el 2% del total i les dificultats per accedir al mercat hi són, ha insistit. Matas ha recordat que Europa dictamina que "hauria de suposar el 15% de l’oferta”.Quant a la caserna, que es troba a l'espera que la justícia desencalli la situació , ha afirmat que “està abandonada des de fa anys i panys ide reconstruir habitatge de lloguer assequible”. El projecte de Matas també contempla incloure col·lectius amb diversitat funcional i dificultats especials,, perquè "puguin viure a casa seva”. Un model similar que ha planteja per a les persones sense llar i ha tancat la porta a l'alberg social: “El nostre model és el Housing First, construcció de pisos amb una atenció social integral per a transitar a una vida digna”.