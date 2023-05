The Who i l'OSV junts en un mateix escenari

actuaran conjuntament en un mateix escenari. Ho faran el 14 de juny al Palau Sant Jordi i seràde la banda britànica a l'Estat de la gira europea que està duent a terme. Un ruta per diferents ciutats del continent sota el nom de Hits back!, en la qual repassenEntre els temes que s'escoltaran d’àlbums clàssics com Tommy i Quadrophenia i Who, de l'any 2019. El mateix format de concert de rock orquestral la capital catalana es replicarà a Florència, Berlín i París.No serà la primera vegada que l'OSV, amb, acompanyi. També ho ha fet amb Sting, Josep Carreras, Joan Manuel Serrat i Ara Malikian, entre d'altres, seguint la vocació fixada de "amb humilitat, capacitat de treball i respecte".Fa un mes, van musicar en directe la banda sonora original del Senyor dels Anells mentre es projectava la tal mateix Palau Sant Jordi i a l'octubre al Wizink Center de Madrid. També enguany han fet la funció Heroïnes del cinema, una mena d'homenatge.