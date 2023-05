El Taulí, pioner en la implantació d'una pròtesi aòrtica personalitzada per tractar un problema de cor

L’de Sabadell ha fet lad’unade petit diàmetre personalitzada per-és l'aparició d'un bulto a l'artèria principal que porta sang oxigenada del cor al cos-. Anualment, el centre hospitalari atèn entre 60 i 70 usuaris amb aquesta afectació.Una intervenció que s'ha dut a terme amb, que presentava una isquèmia d’extremitats amb oclusió d’un eix ilíac, és a dir,a la zona, o voltants, de la pelvis. Una pràctica per la qual s'ha optat, ja que unasuposava unEn les intervencions d’aneurismes toraco-adbdominals es fan servir pròtesis a mida que tenen un catèter d’entrada de gran diàmetre (8 mil·límetres), però aquest usuari tenia un greu problema de lesions a les artèries ilíaques i necessitava un catèter d’entrada més petit. Per això, es va demanarLa intervenció posterior va ser complexa: primer s'havia d’introduir i alliberar la pròtesis per la zona engonal de forma precisa davant de l’origen de les artèries viscerals, i després es vanque comuniquen la pròtesi aòrtica amb les artèries renals, mesentèriques i tronc celíac des del braç. L’operació es va fer, afegint tambéper tractar la isquèmia de la cama esquerra.