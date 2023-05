El proper 28 de maig se celebren les. Des de les nou del matí i fins a les vuit del vespre els col·legis electorals de Sabadell obriran les portes. Pràcticament són una seixantena de punts de votació i més de 200 meses electorals per dipositar la papereta d'un o altre partit (o de cap).En aquesta citai estan cridats a les urnes, segons figura al cens electoral,, una xifra que puja en pràcticament 2.000 persones. Fa quatre anys -62,55%-. Et convidem a participar a l'enquesta sobre la voluntat (o no) d'anar a votar: