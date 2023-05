Tercera licitació de l'Oficina d'Entitats i Voluntariat que eleva les obres fins als 2,5 milions d'euros

La futura Oficina d'Entitats i Voluntariat que ha de construir-se a la plaça Jean Piage t, a l’antiga escola Riu-sec, s'ha tornat a licitar per. I el pressupost total s'eleva fins al-1,78 milions d’euros-, fixat abans de l'activació de l'estat d'alarma -març de 2020- per l'esclat de la Covid-19.S’ha, un per l’arquitectura (1,68 milions d’euros) i un altre per les instal·lacions (800.000 euros). Cadascuna de les parts està previst que durini, tot i que des del consistori no s'ha concretat quan acabaran les obres,si finalment s’acaben adjudicant en els pròxims mesos. Fa tres anys havien d'estar acabades el primer trimestre del 2021.Lava ser abans de la prohibició d'obres a la via pública, en el marc de l'estat d'alarma, i. En la recuperació de l'activitat, l’Ajuntament de Sabadell va finiquitar el contracte amb l’adjudicatària perquè reclamava un increment de costos deque no volia assumir. A finals de 2022 es va tornar a licitar Ara, s’ha actualitzat la factura, adaptant els costos previstos als preus actuals,. I quant alper tal d’adaptar-lo a la urbanització del passatge que s’està construint entre l’estació d’FGC Can Feu – Gràcia i la plaça de Jean Piaget. La resta es manté igual, cosa que vol dir que es manté la voluntat que aquest sigui un edifici molt eficient energèticament, amb un consum d’energia quasi nul